10 instagram-страниц казахстанских компаний, на которые стоит подписаться

Мы собрали самые интересные страницы казахстанских компаний, которые поняли, что такое хороший SMM, и нашли подход к своей аудитории. Вдохновляйтесь.

«Арбуз», @arbuz_kz

Количество подписчиков — 56 100





«Арбуз» — это сервис по доставке продуктов, который уже работает в Нур-Султане и Алматы. В основном сервис доставляет продукты питания, поэтому на странице Instagram много полезной информации о продуктах, их пользе и способах употребления.

Magnum Cash&Carry, @magnum.kz

Количество подписчиков — 376 000





Сеть гипермаркетов Magnum Cash&Carry все активнее заполняет рынок офлайн-супермаркетов в Казахстане. Если вы зайдете к ним на страницу, в первую очередь, порадуете свой глаз, затем найдете интересные рецепты, лайфхаки и конкурсы. А еще у Magnum Cash&Carry активный и популярный аккаунт в TikTok.

IKKI, @ikkistores

Количество подписчиков — 376 000





IKKI — это базовая одежда для девушек, которые живут в больших городах. На странице @ikkistores всегда настроение молодости и свежести. На них стоит подписаться не только, если вы что-то планируете приобрести, но и просто вдохновиться актуальными образами.

MSQ, @msq.kids

Количество подписчиков — 75 200





На странице магазина детской одежды много фото и видео стильных деток, которые поднимут настроение любому взрослому. Дети выполняют челленджи из Tik Tok и танцуют под современные треки, MSQ уже могут запускать свой детский Tik Tok House.

Qazaq Republic, @qazaq.republic

Количество подписчиков — 211 000





Любимый всей молодежью казахстанский бренд Qazaq Republic просто публикует стильные фотографии моделей в своей одежде. Все фото передают настроение бренда, их просто хочется разглядывать.

ForteBank, @fortebankkz

Количество подписчиков — 49 300





Страница ForteBank всегда отличалась своей яркостью, непосредственностью и дерзостью. Советуем подписаться также на страницу @iamfortekz в Instagram и на страницу Tik Tok.

Galmart, @galmart_kz

Количество подписчиков — 18 800





Если вы не знаете, как продвигать супермаркет, который работает в сегменте «выше среднего», заходите на страницу @galmart_kz. Эстетично, красиво, приятно — так можно описать эту страницу.

Nemo, @nemo.kz

Количество подписчиков — 57 900





Nemo продают лайфстайл-гаджеты, смартфоны и аксессуары. Основной контент на странице — короткие обзоры гаджетов, которые выполнены в хорошем качестве. На такую страницу хочется подписаться, даже если новый гаджет тебе не нужен.

КАЗГЮУ, @kazguukz

Количество подписчиков — 44 100





Университет не просто ведет страницу в Instagram, а создает собственное медиа для студентов и будущих абитуриентов, совершенно новый имидж учебного заведения. На странице есть интервью со студентами, полезные советы, карточки с юмором и, конечно, важная информация о вузе.

abr, @abr.kz

Количество подписчиков — 20 400





Страница самой крупной ресторанной сети в Казахстане отличается своей эстетикой и тем, что именно тут можно узнать о том, кто создает любимые алматинцами и астанчанами рестораны.