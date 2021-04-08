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10 instagram-страниц казахстанских компаний, на которые стоит подписаться
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06.04.2021

10 instagram-страниц казахстанских компаний, на которые стоит подписаться

Мы собрали самые интересные страницы казахстанских компаний, которые поняли, что такое хороший SMM, и нашли подход к своей аудитории. Вдохновляйтесь.

«Арбуз», @arbuz_kz

Количество подписчиков — 56 100

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«Арбуз» — это сервис по доставке продуктов, который уже работает в Нур-Султане и Алматы. В основном сервис доставляет продукты питания, поэтому на странице Instagram много полезной информации о продуктах, их пользе и способах употребления.


Magnum Cash&Carry, @magnum.kz

Количество подписчиков — 376 000

2.jpg

Сеть гипермаркетов Magnum Cash&Carry все активнее заполняет рынок офлайн-супермаркетов в Казахстане. Если вы зайдете к ним на страницу, в первую очередь, порадуете свой глаз, затем найдете интересные рецепты, лайфхаки и конкурсы. А еще у Magnum Cash&Carry активный и популярный аккаунт в TikTok.


IKKI, @ikkistores

Количество подписчиков — 376 000

3.jpg

IKKI — это базовая одежда для девушек, которые живут в больших городах. На странице @ikkistores всегда настроение молодости и свежести. На них стоит подписаться не только, если вы что-то планируете приобрести, но и просто вдохновиться актуальными образами.


MSQ, @msq.kids

Количество подписчиков — 75 200

4.jpg

На странице магазина детской одежды много фото и видео стильных деток, которые поднимут настроение любому взрослому. Дети выполняют челленджи из Tik Tok и танцуют под современные треки, MSQ уже могут запускать свой детский Tik Tok House.


Qazaq Republic, @qazaq.republic

Количество подписчиков — 211 000

5.jpg

Любимый всей молодежью казахстанский бренд Qazaq Republic просто публикует стильные фотографии моделей в своей одежде. Все фото передают настроение бренда, их просто хочется разглядывать.


ForteBank, @fortebankkz

Количество подписчиков — 49 300

6.jpg

Страница ForteBank всегда отличалась своей яркостью, непосредственностью и дерзостью. Советуем подписаться также на страницу @iamfortekz в Instagram и на страницу Tik Tok.


Galmart, @galmart_kz

Количество подписчиков — 18 800

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Если вы не знаете, как продвигать супермаркет, который работает в сегменте «выше среднего», заходите на страницу @galmart_kz. Эстетично, красиво, приятно — так можно описать эту страницу.


Nemo, @nemo.kz

Количество подписчиков — 57 900

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Nemo продают лайфстайл-гаджеты, смартфоны и аксессуары. Основной контент на странице — короткие обзоры гаджетов, которые выполнены в хорошем качестве. На такую страницу хочется подписаться, даже если новый гаджет тебе не нужен.


КАЗГЮУ, @kazguukz

Количество подписчиков — 44 100

9.jpg

Университет не просто ведет страницу в Instagram, а создает собственное медиа для студентов и будущих абитуриентов, совершенно новый имидж учебного заведения. На странице есть интервью со студентами, полезные советы, карточки с юмором и, конечно, важная информация о вузе.


abr, @abr.kz

Количество подписчиков — 20 400

10.jpg

Страница самой крупной ресторанной сети в Казахстане отличается своей эстетикой и тем, что именно тут можно узнать о том, кто создает любимые алматинцами и астанчанами рестораны.

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#бизнес #маркетинг #smm #предприниматели #коммуникации
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