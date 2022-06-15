10 главных событий лета 2022 года, которые нельзя пропустить

Есть что-то волшебное в том, чтобы летом посещать крутые мероприятия в городе, особенно если это какие-то необычные фестивали, концерты или кино. Будь то фестивали еды, музыкальные концерты, кинопремьеры или один из многих других видов развлечений, куда вы направляетесь и знаете, что вас ждет опыт, который вы гарантированно запомните. Одна из самых замечательных особенностей таких мероприятий в том, что они объединяют людей, чьи интересы схожи.

На сервисе Kino.kz вы всегда найдете то, что вам по душе, так как тут есть билеты в кино, на балет, оперу, концерты и фестивали. Делимся с вами обзором на 10 главных событий лета, которые нельзя пропустить.







Фестивали и концерты





OYU FESTIVAL





30 июля в Алматы

Open air, где выступят известные артисты, такие как Kairat Nurtas, Ninetyone, Moldanazar, Dose, Asiya и другие. Многие из них принимали участие в проекте OYU Live. Гости смогут насладиться хорошей музыкой, вкусной едой и другими развлечениями.

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Zoloto





18 июня в Алматы и 19 июня в Нур-Султане

ZOLOTO — один из исполнителей новой музыкальной волны, где нет места правилам, свобода преобладает над определенным жанром звучания, а любовь — единственная важная цель мероприятия.

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Сольный концерт — Расул Чабдаров





22 и 23 июня в Алматы

Расул Чабдаров — российский многоликий стендап-комик, участник многих комедийных шоу и передач с 2017 года, пользующийся популярностью благодаря тонкому юмору и интересным сценическим образам.

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JAH KHALIB







13 августа в Нур-Султане и 19 августа в Алматы

JAH KHALIB или Бахтияр Мамедов — казахстанский русскоязычный рэпер, певец, битмейкер и продюсер. Его большая любовь к музыке, труд и упорство приносят результаты, а популярность увеличивается. В Алматы и Нур-Султане состоятся два знаковых концерта исполнителя. Не пропустите!

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Фильмы





Zere, режиссер Даурен Камшибаев





Премьера 16 июня

Фильм-ода свободолюбию, которому мешает проблема «отцов и детей» — наверно, самая актуальная тема поколений, где только единицам удается менять свой внутренний мир и идти до конца. Большинству так и не удается. Невероятная драма, которая будет близка каждому.

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Мир Юрского периода: Господство, режиссер Колин Треворроу





Премьера 16 июня

Если бы можно было по-настоящему провести анализ того, как же динозавры живут в современном мире с людьми, то это выглядело бы так, как в фильмах Jurassic Park, которые активно нам преподносят фантазийный мир, последние 30 лет.

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Оперы













Опера «Алпамыс» в Astana Opera, режиссер Ю. Александров

5 июня в Нур-Султане

Сюжет оперы основан на одноименном тюркском эпосе о батыре Алпамысе, страстном борце за свободу и счастье его народа, которому противостоят Таймык хан и ведьма Мыстан. Народное воображение наделило его силой и храбростью.

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Опера «Богема» в Astana Opera, режиссер Андреа Бернард

1 и 2 июля в Нур-Султане

Режиссер Андреа Бернард представляет новую сценическую версию оперы Дж.Пуччини: «Богема», где представлены фантастические декорации, полностью меняющие восприятие оперы, раскрывающие новые таланты современных создателей.

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Опера «Любовный напиток», режиссер Ляйлим Имангазина

9 и 10 июля в Алматы

«Любовный напиток» — это одна из самых комических опер, которые были написаны композитором Гаэтано Доницетти еще в позапрошлом веке. Опера раскрывает самые жизненные ситуации, в которых возникают комичные моменты. История о любви, гордости и предубеждении в сочетании с прекрасным музыкальным сопровождением Una furtiva lagrima.

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Спектакли театра «ARTиШОК»





Каждую неделю с 14 июня в Алматы

Театр «ARTиШОК» — первая независимая театральная компания Казахстана, основанная в 2001 году в Алматы. «ARTиШОК» уже давно стал достопримечательностью Алматы и must visit местом, на чьи постановки стремятся попасть гости и жители города. Также театр занимается формированием молодого профессионального театрального сообщества в Казахстане.

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