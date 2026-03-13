Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
WE
10 дорам, которые дарят весеннее настроение и атмосферу романтики
Искусство

09.03.2026

10 дорам, которые дарят весеннее настроение и атмосферу романтики

Весна — время новых начинаний, легких чувств и романтического настроения. В этой подборке мы собрали корейские дорамы, которые передают атмосферу теплых дней, свежести и легкой романтики. Здесь много улыбок, красивых пейзажей и историй о любви, дружбе и открытиях.



«Весенняя ночь»


История двух людей, чьи чувства сталкиваются с социальными и личными препятствиями. Главные герои учатся принимать решения, доверять себе и другим, а отношения между ними развиваются на фоне эмоциональных испытаний и романтических моментов.



«Фея тяжелой атлетики Ким Бок Джу»


Драма о молодой спортсменке, которая мечтает покорять высоты в тяжелой атлетике. Она сталкивается с профессиональными трудностями, личными сомнениями и социальными ожиданиями, но ее решимость и упорство помогают идти к цели и вдохновлять окружающих.



«21, 25»


История взросления и первых серьезных отношений. Два героя проходят через радости, ошибки и открытия юности, учатся понимать себя и других, а их дружба и любовь становятся важной опорой в непростом мире выбора.



«Приморская деревня Чачача»


Легкая и теплая дорама о жизни в маленьком прибрежном городке. Местные жители и приезжие находят дружбу, любовь и поддержку, сталкиваются с бытовыми проблемами и учатся ценить простые радости жизни.



«Легенда синего моря»


Фантастическая история о любви между человеком и загадочным существом из морского мира. Герои проходят через испытания судьбы и постепенно учатся доверять друг другу, несмотря на разницу миров.



«Ха-ру, которого я встретила случайно»


Трогательная история о неожиданной встрече, которая меняет жизнь героини. Она открывает новые чувства, учится принимать решения и видеть возможности, которые раньше казались недостижимыми.



«Любовный сигнал»


Романтическая дорама о поиске настоящих чувств. Герои сталкиваются с непониманием, социальными и личными барьерами, но постепенно учатся доверять друг другу и открываться для любви.



«Отыщи меня в своей памяти»


История о попытках сохранить важные воспоминания и о том, как прошлое влияет на настоящее. Главные герои исследуют свои эмоции, преодолевают внутренние конфликты и заново открывают ценность близких отношений.



«Вернуться в 1994»


Ностальгическая драма о дружбе, первых чувствах и маленьких радостях юности. Герои переживают радость и горечь взросления, учатся делать выбор и находить себя в меняющемся мире.



«Дождь любви»


Легкая романтическая история о неожиданных встречах и судьбоносных событиях. Герои сталкиваются с трудностями и заблуждениями, но весеннее настроение и новые эмоции помогают им найти любовь и гармонию с собой.

