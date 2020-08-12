Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/2ed/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/2edcb6484e6e541b168d20db04043ade.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
10-brendov-central-noy-azii-unikal-nye-chasy-obuv-i-plat-ya-v-etnostile
10 брендов Центральной Азии: уникальные часы, обувь и платья в этностиле
180
/
/

Вчера в 14:50

10 брендов Центральной Азии: уникальные часы, обувь и платья в этностиле

Казахстан

Amir LTD, @amir_watches


 81787446_605824710196190_7013130590146543667_n.jpg

Два друга — Адиль Нургожин и Жанибек Карсыбаев основали первую казахстанскую часовую мануфактуру. Компания специализируется на производстве уникальных коллекций часов в лимитированном тираже.


Pitra, @pitra_shop


 104826181_3650789141614840_5121820057494472533_n.jpg

Локальный бренд одежды из Алматы. Создают одежду для базового гардероба — шьют юбки, футболки, панамы, худи, платья, шорты, спортивные костюмы.

Стиль бренда — комфорт и минимализм.

Таджикистан

Azam, @azam.tj.official


 71153601_192114135132811_8266177454745158533_n.jpg

Azam — таджикский бренд обуви. Аъзам Ахруллоев начал производство обуви в Таджикистане, когда ему было 20 лет. Посмотрев в интернете видео о пошиве обуви, Аъзам сам создал первую пару и носил ее. Сейчас у компании 2 цеха и 25 сотрудников. Обувь создается из натуральной кожи. Бренд предлагает лоферы, оксфорды, дерби, броги, также производство расширилось до женской и детской обуви, сумок, портмоне.


ZHIWJ, @_zhiwj_


 116871600_289403305845168_2066798133134520799_n.jpg

ZHIWJ — бренд, созданный таджикским дизайнером Насифой Имрановой. Создает комфортную, лаконичную одежду в нежных цветах с использованием льна, хлопка, шелка.

Узбекистан

J.Kim, @j.kim


 23594541_540107843007132_6948187784100184064_n.jpg

Бренд J.Kim больше шести лет назад основала Женя Ким — дизайнер из Ташкента, живет в Москве. Одним из главных источников вдохновения служит культура стран Азии, в частности — Кореи, ее исторической родины.


Izy, @izy_studio, @zarina_izy


33120611_892694247581881_2199684336918200320_n.jpg

Основатель бренда Зарина Исмадиярова — один из самых перспективных локальных дизайнеров. Ее одежда подчеркивает гендерную нейтральность. Большинство комплектов можно носить как парням, так и девушкам.

Кыргызстан

Soul by Dennik Li, @soulartanddesignspace


 14733165_216324625456949_6505386246544556032_n.jpg

Дизайнер бренда Soul by Dennik Li — Денис Ли. Еще в студенческие годы Денис открыл свой первый бренд Dennik Li в Лондоне, позже появился бренд Proud2B в Риге, а затем в Бишкеке открылся шоу-рум Soul by Dennik Li. Бренд отличают лаконичность, минимализм и универсальность.


La Sia, @_la_sia_


 103453577_502491630466261_1521585806424926936_n (1).jpg

La Sia — кыргызстанский бренд. Шьют женские платья, костюмы из японского и итальянского шелка и натурального итальянского трикотажа.

Туркменистан

Ayna Izbasar, @ayna_izbasar


 106577816_968330296943856_8060884460800905055_n.jpg

Основатель бренда — Айна Избасар. Создает одежду, в которой этнографические мотивы креативно сочетаются с современными тенденциями. В ее коллекции: доны, брючные костюмы, туники, оформленные вышивкой и элементами национального декора, традиционные галоши, тюбетейки, аксессуары из аладжа, сумки в туркменском стиле.


Sahin, @_sahra_sahin


 108087204_352847389073505_3679087284043127788_n.jpg

В одежде можно увидеть фольклорные мотивы туркменской культуры, которые комбинируются с европейским стилем. В планах дизайнера — показ своей коллекции в зарубежных домах моды, чтобы вывезти отечественную фэшн-индустрию на международный уровень.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#стиль #таджикистан #брендыца #дизайнерыказахстан #дизайнерыузбекистан
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
8 брендов из городов России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга
4414
Comic Con в Астане — как за три дня собрать 53 000 человек в одном месте
17603
10 релизов прошедшего месяца от исполнителей из Казахстана
4988