10 брендов Центральной Азии: уникальные часы, обувь и платья в этностиле

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Soul by Dennik Li, @soulartanddesignspace









Туркменистан













Два друга — Адиль Нургожин и Жанибек Карсыбаев основали первую казахстанскую часовую мануфактуру. Компания специализируется на производстве уникальных коллекций часов в лимитированном тираже.Локальный бренд одежды из Алматы. Создают одежду для базового гардероба — шьют юбки, футболки, панамы, худи, платья, шорты, спортивные костюмы.Стиль бренда — комфорт и минимализм.Azam — таджикский бренд обуви. Аъзам Ахруллоев начал производство обуви в Таджикистане, когда ему было 20 лет. Посмотрев в интернете видео о пошиве обуви, Аъзам сам создал первую пару и носил ее. Сейчас у компании 2 цеха и 25 сотрудников. Обувь создается из натуральной кожи. Бренд предлагает лоферы, оксфорды, дерби, броги, также производство расширилось до женской и детской обуви, сумок, портмоне.ZHIWJ — бренд, созданный таджикским дизайнером Насифой Имрановой. Создает комфортную, лаконичную одежду в нежных цветах с использованием льна, хлопка, шелка.Бренд J.Kim больше шести лет назад основала Женя Ким — дизайнер из Ташкента, живет в Москве. Одним из главных источников вдохновения служит культура стран Азии, в частности — Кореи, ее исторической родины.Основатель бренда Зарина Исмадиярова — один из самых перспективных локальных дизайнеров. Ее одежда подчеркивает гендерную нейтральность. Большинство комплектов можно носить как парням, так и девушкам.Дизайнер бренда Soul by Dennik Li — Денис Ли. Еще в студенческие годы Денис открыл свой первый бренд Dennik Li в Лондоне, позже появился бренд Proud2B в Риге, а затем в Бишкеке открылся шоу-рум Soul by Dennik Li. Бренд отличают лаконичность, минимализм и универсальность.La Sia — кыргызстанский бренд. Шьют женские платья, костюмы из японского и итальянского шелка и натурального итальянского трикотажа.Основатель бренда — Айна Избасар. Создает одежду, в которой этнографические мотивы креативно сочетаются с современными тенденциями. В ее коллекции: доны, брючные костюмы, туники, оформленные вышивкой и элементами национального декора, традиционные галоши, тюбетейки, аксессуары из аладжа, сумки в туркменском стиле.В одежде можно увидеть фольклорные мотивы туркменской культуры, которые комбинируются с европейским стилем. В планах дизайнера — показ своей коллекции в зарубежных домах моды, чтобы вывезти отечественную фэшн-индустрию на международный уровень.