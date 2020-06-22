10 бесплатных фотостоков, которые работают в Казахстане

Pixabay
Фотосток, где хранится более миллиона изображений. Можно осуществлять поиск на русском языке.
Stocksnap
Еще один бесплатный фотосток. Здесь собрано много фотографий и изображений. Есть удобный поиск по категориям.
Stockvault
Этот проект был создан фотографами и дизайнерами. Изображения, которые здесь хранятся, можно использовать, если вам нужны качественные снимки.
Pexels
Еще один удобный фотосток. Фотографии можно использовать где угодно, в том числе для коммерческих целей.
Freerangestock
Фотобанк, где вы можете найти и скачать фотографию в необходимом размере. Чтобы пользоваться сервисом, необходимо там зарегистрироваться.
Isorepublic
Проект фотографа и дизайнера из Великобритании Тома Эверсли. На этом сайте можно найти качественные фотографии и видео, скачивать их и использовать в своих целях.
Reshot
Еще один фотобанк с оригинальными подборками и изображениями, которые будет сложно найти на других ресурсах.
Pickupimage
Этот фотосток будет удобен, если вы ищете фотографию из какого-то конкретного географического места. Здесь можно найти красивый пейзаж по тегам по разным странам.
Picography
Удобный, простой сервис, где можно найти красивые фотографии. Поиск на английском языке.
Foodiesfeed
Сервис, где можно найти фотографии на тему еды, кулинарии. Изображений немного, но их можно скачивать и бесплатно использовать.