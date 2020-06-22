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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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10 бесплатных фотостоков, которые работают в Казахстане
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20.06.2020

10 бесплатных фотостоков, которые работают в Казахстане

Pixabay


1.PNG

Фотосток, где хранится более миллиона изображений. Можно осуществлять поиск на русском языке.


Stocksnap


2.PNG

Еще один бесплатный фотосток. Здесь собрано много фотографий и изображений. Есть удобный поиск по категориям.


Stockvault


3.PNG

Этот проект был создан фотографами и дизайнерами. Изображения, которые здесь хранятся, можно использовать, если вам нужны качественные снимки.


Pexels


Еще один удобный фотосток. Фотографии можно использовать где угодно, в том числе для коммерческих целей.


Freerangestock


Фотобанк, где вы можете найти и скачать фотографию в необходимом размере. Чтобы пользоваться сервисом, необходимо там зарегистрироваться.


Isorepublic


4.PNG

Проект фотографа и дизайнера из Великобритании Тома Эверсли. На этом сайте можно найти качественные фотографии и видео, скачивать их и использовать в своих целях.


Reshot


5.PNG

Еще один фотобанк с оригинальными подборками и изображениями, которые будет сложно найти на других ресурсах.


Pickupimage


Этот фотосток будет удобен, если вы ищете фотографию из какого-то конкретного географического места. Здесь можно найти красивый пейзаж по тегам по разным странам.


Picography


6.PNG

Удобный, простой сервис, где можно найти красивые фотографии. Поиск на английском языке.


Foodiesfeed


Сервис, где можно найти фотографии на тему еды, кулинарии. Изображений немного, но их можно скачивать и бесплатно использовать.

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#казахстан #медиа #дизайн #фотографии #фотостоки
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