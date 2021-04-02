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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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10 бесплатных фото- и видеостоков. Где брать картинки и не переживать за авторство
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Вчера в 21:50

10 бесплатных фото- и видеостоков. Где брать картинки и не переживать за авторство

Сегодня контент создают все. Для легального и качественного контента мы собрали для вас фото- и видеостоки, которые помогут вам в работе.

Фотостоки

Pixabay
pixabay.com
Русскоязычный бесплатный фотосток, доступны более 2,2 млн изображений и видео.

FreeStockImages
freestockimages.ru
В русскоязычном фотостоке есть сортировка по категориям, их довольно много. Изображение на сайт может загрузить любой желающий.

Unsplash
unsplash.com
Англоязычный сервис с красивыми и бесплатными фотографиями. Без регистрации, удобный поиск, картинки рассортированы по категориям. Сайт публикует новые фотографии каждый день.

Pexels
pexels.com
Pexels один из лучших, бесплатный фотосток. Удобная навигация, много полезных категорий.

StockSnap
stocksnap.io
Этот фотосток приятно выглядит внешне и сам подсказывает популярные категории поиска, а еще есть сортировка по количествам скачиваний, просмотрам и лайкам.

ISO Republic
isorepublic.com
Еще один бесплатный фотосток, на сайте есть поиск и сортировка по категориям. Ежедневно обновляется раздел с видео.

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Видеостоки

Mixkit
mixkit.co
Лицензия Mixkit позволяет использовать все продукты видеостока в коммерческих и некоммерческих проектах бесплатно. Можно загружать, копировать и изменять видеоматериалы.

Splitshire
splitshire.com/category/video
Все материалы на сайте бесплатны и доступны для использования в любых целях. На сайт нельзя загрузить свои видео, так как сайт предлагает ограниченное количество контента.

Life of Vids
lifeofvids.com
В этой библиотеке более 200 качественных видео. Видео можно использовать как в коммерческих, так и в некоммерческих проектах.

Video Pexels
videos.pexels.com
Фаворит видеостоков, на сайте можно найти сотни видео высокого качества и нет ограничений на скачивание роликов.

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