«Наруто» и «Ходячий Замок Хаула»: кто переводит и озвучивает известные аниме и мультфильмы на казахском языке

Директор студии дубляжа Dopamine Studio рассказал, как молодая команда занимается популяризацией казахского языка с помощью социальных сетей и любимых мультфильмов и аниме.





Марлен Биназар, город — Алматы, директор студии дубляжа Dopamine Studio, @dopamine_voice, @marlen.voice

Как все началось

Мы работаем больше года, но зарегистрировали студию дубляжа Dopamine Studio в этом году.

Все началось с TikTok. Интересные озвучки аниме были на тот момент популярным трендом. Одна из основателей команды Камила озвучила на казахском языке момент из «Наруто» и опубликовала его в Сети.

Все началось с TikTok



Цели сделать правильный перевод на тот момент не было. Но видео набирало все больше просмотров. Адиль, монтажер и звукорежиссер нашей команды, заметил этот ролик и предложил Камиле и своему знакомому Бекарысу объединиться, чтобы создавать контент.

Ребята объявили в TikTok кастинг, чтобы расширить команду. Выложили видео с субтитрами, которое необходимо было озвучить, сняв дуэт. Так я и еще несколько человек присоединились к группе. Я создал логотип, прописал план развития. Совмещаю обязанности руководителя и актера дубляжа.

Название Dopamine Voice придумал Бекарыс. Дофамин — гормон счастья. Мы хотим вызывать у зрителей такие эмоции при просмотре наших работ. «Voice» переводится с английского как «голос». Выходит: «Голоса, которые вызывают дофамин — удовольствие».

Идея озвучки аниме пришла вместе с формированием команды. Мы решили, что такой контент набирает популярность среди казахстанской молодежи и занялись им всерьез.

О студии

Проект Dopamine Studio — часть компании JKS Entertainment. Предоставляем услуги студии звукозаписи. Мы самая популярная студия озвучки аниме, сериалов и медиаконтента в Казахстане. К нам поступает много заказов на озвучку или дубляж. Наша команда проводит качественную работу на уровне российских коллег.

Все мы увлекаемся просмотром аниме. Я посмотрел более 30 многосерийных сериалов. Многие с детства знакомы с самым популярным в мире аниме «Наруто». Тогда интернет был не у всех, люди покупали диски с несколькими сериями. И теперь зрители просят перевести и озвучить «Наруто», чтобы пересмотреть его снова.

Наша миссия — популяризация казахского языка с помощью интеграции с иностранной культурой: аниме, сериалы, фильмы. Мы хотим стать официальным лицензиатом аниме и фильмов на территории Казахстана, делать качественный дубляж для всех видов медиа-площадок: кинотеатров, телевидения, стриминговых платформ.

У других профессиональных студий отличное качество звука, актерская игра, подбор голосов. Но есть две проблемы: плохая режиссура и цензурный перевод. Люди жалуются, когда искажаются шутки, манера речи персонажа или сленг. Поэтому мы не придерживаемся принятых правил перевода, которые могут испортить восприятие дубляжа.

Мы гордимся всеми работами, так как вкладывали в них душу, изучали ошибки, учились. Одна из самых крутых работ — дублированный фильм «Ходячий Замок Хаула». Мы впервые записали озвучку в хорошем качестве в студии. До этого работали дома под одеялом и делали все в формате онлайн.

Как попасть в команду

Время от времени мы проводим кастинги для различных проектов. Большинство желающих попасть к нам — подростки от 13 до 17 лет со всего Казахстана, которым интересна наша работа и которые тоже хотят попробовать себя в этом деле.

Мы не можем принять всех по нескольким причинам. Студия находится в Алматы. И нам легче работать с совершеннолетними, потому что у них уже сформирован голос, они ответственнее и могут трудоустроиться официально. Также поступают предложения на спонсорство — реклама бренда в наших социальных сетях. Зрители могут поддержать нас донатами, чтобы мы содержали участников команды.

Почему проект популярен

Мы читаем комментарии о каждом видео. Зрители часто пишут, что после наших роликов стали больше интересоваться казахским языком.

Просят добавить субтитры на русском и на казахском языках, чтобы прочесть перевод.

Теперь многие понимают, что можно делать хорошую озвучку, если прилагать больше усилий. Еще больше молодых ребят вдохновляются и изучают это направление. Они часто пишут, спрашивают советы. Было бы круто получать поддержку от государства и делать еще больше хорошего контента.

Проект еще не вышел на республиканский уровень, но это дело времени. У нас есть конкретные задачи и цели. Секрет успеха в любом деле — это оправдание ожиданий зрителей и лояльность к ним. Мы честно и открыто заявляем о планах, предлагаем людям идеи и прислушиваемся к критике. С каждым разом улучшаем качество контента. Даем людям то, что они хотят видеть. Например, «Ходячий Замок Хаула» — это классика, которую любят многие. Поэтому вместо нового фильма мы выбрали именно его.

О планах

В планах — изучать рынок дубляжа и работать над продвижением проекта. Радовать зрителей новыми проектами.